Italien løslader måske landets mest frygtede mafiaboss

Den italienske stat bør anerkende hans "ret til at dø i værdighed".

Ansa skriver, at kendelsen ikke betyder, at Riina løslades umiddelbart.

Sagen endte i den højeste appelret, fordi en lavere retsinstans havde afvist at løslade ham.

Nu skal den tilbage i en lavere retsinstans, der skal bekræfte appeldomstolens kendelse.

Riina var tidligere leder af mafiaorganisationen Cosa Nostra på Sicilien.

Han stod bag adskillige mafiadrab i 1980'erne og 1990'erne.

Han blev fængslet i 1993 og er dømt fængsel på livstid i isolation flere gange.

Det har ikke umiddelbart været muligt at få udleveret en kopi af appeldomstolens kendelse, men Ansas rapport er viderebragt bredt af de italienske medier.

Ifølge appeldomstolen lider mafiabossen af problemer med nyrerne og hjernen. Han er i risikozonen for at blive ramt af et fatalt hjerteanfald.

Videre hedder det, at der ikke er nogen tvivl om, at Riina er kriminel, men nu kan han ikke længere regnes for en trussel for samfundet.

Med Riina som mafiaboss dræbte Cosa Nostra mafiadommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino og en lang række andre i offentlige embeder, herunder Siciliens guvernør Piersanti Mattarella.

Da Riina kom i fængsel, blev han afløst som boss i Cosa Nostra af Bernardo Provenzano, også kendt som "Bulldozeren".

Han endte med at komme i fængsel i 2006 og kæmpede ved domstolene for at blive løsladt af helbredsårsager.

Det skete aldrig. Han døde i fjor bag tremmer som 83-årig.