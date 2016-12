Istanbul tager fat på kolossal retsproces efter kupforsøg

Retssag mod 29 betjente anklaget for at svigte forsvaret af Erdogan er tirsdag indledt i Istanbul.

Det er den første sag i storbyen med relation til kupforsøget, siden ansatte i militæret forsøgte at vælte præsident Recep Tayyip Erdogan fra magten.

Betjentene er anklaget for ikke at forsvare Erdogan under kupforsøget 15. juli.

Af de 29 anklagede er 24 fængslet. En er på flugt, og resten er løsladt mod kaution.

Svært bevæbnede soldater bevogter den store retsbygning ved fængslet Silivri, hvor sagen mod betjentene føres.

Regeringen siger, at 248 personer blev dræbt af kupmagerne. Prædikanten Fethullah Gülen, som bor i USA, er bagmanden, siger præsident Erdogan.

Gülen nægter. Tyrkiet har ikke haft held til at få ham udleveret som ønsket.

Tyrkiets regering har gennemført en omfattende udrensning det seneste halve år. 41.000 er fængslet, og der er forsat nødretstilstand i Tyrkiet.

Det er ikke første gang, at Tyrkiet oplever et kup eller et kupforsøg, siden republikken blev udråbt i starten af 1920'erne efter Osmannerrigets fald.

Alligevel ventes den største retsproces til dato i det moderne Tyrkiet, når de tusindvis af fængslede skal på anklagebænken.

Hidtil har kun mindre sager med relation til kupforsøget været indledt. Og tirsdagens sag er den første i Istanbul.

Mandag tog man fat på en sag - også i kølvandet på kupforsøget - mod 60 personer i Denizli i den sydvestlige del af landet.