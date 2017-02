Israelsk soldat skal i fængsel for drab på palæstinenser

En israelsk militærdomstol har idømt en soldat 18 måneders fængsel for drab på en palæstinenser.

Anklagemyndigheden havde krævet en langt hårdere straf i sagen, som har skabt dyb splittelse mellem mange israelere.

Beslutningen om overhovedet at stille sergent Alor Azaria for en militær domstol, efter at han skød en palæstinenser, som stak en anden soldat med en kniv, skabte vild diskussion for et år siden.