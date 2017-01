Israelsk soldat dømmes for drab på skudsåret palæstinenser

En 20-årig israelsk befalingsmand er idømt manddrab for at skyde og dræbe en såret palæstinenser i 2016.

Strafudmålingen til den 20-årige sergent, Elor Azaria, falder senere.

Sagen har delt Israel, skriver BBC. Nogle mener, at soldaten gjorde det eneste rigtige. Andre mener, at han fortjener en straf for at have slået et forsvarsløst menneske ihjel.

Hundrede af højrefløjsaktivister var samlet i protest foran domstolen på en militærbase i Tel Aviv onsdag.

Mindst to blev anholdt ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Sagen mod den nu dømte soldat begyndte at rulle i marts.

Han blev anholdt, efter at en video af ham blev delt online. Den viser, hvordan soldaten skyder en såret palæstinenser i hovedet. Den sårede ligger på jorden, da det sidste skud lyder.

Ifølge det israelske militær var den dræbte en af to personer, der stak en anden israelsk soldat med kniv i Hebron.

Soldaten, der blev stukket ned, blev umiddelbart efter erklæret uden for livsfare.