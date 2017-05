Israelsk minister mener Assad bør likvideres

Israels boligminister, Yoav Galant, mener, at Syriens præsident, Bashar al-Assad, bør dræbes, efter meldinger om, at hans regime brænder 50 fanger dagligt.

- Virkeligheden i Syrien er, at folk bliver henrettet, folk bliver angrebet med kemiske våben og nu bliver deres lig brændt. Alt dette er noget, som vi ikke har set i 70 år, siger den israelske minister.

USA har anklaget syriske myndigheder for at have dræbt tusindvis af fanger og brændt deres lig i et interimistisk krematorium ved et fængsel nær Damaskus.

Galant er pensioneret general og søn af et overlevende offer for Holocaust. Han mener, at Assad-regimet er det værste siden Nazi-Tyskland, og at der foregår et folkedrab i Syrien.

Det er USA, som beskylder Syriens regering for at have bygget et krematorium i et af landets militærfængsler, så regimet kan skaffe sig af med ligene af tusindvis af dræbte fanger.

Chefen for Mellemøst-kontoret i det amerikanske udenrigsministerium, Stuart Jones, fremlagde anklagerne mandag.

Han siger, at Assads styre allerede dræbt tusindvis af indsatte i det berygtede militærfængsel Sednaya.

Hver dag bliver 50 nye fanger hængt, siger Stuart Jones.

Han tilføjer, at ligene brændes, og han fremlagde satellitbilleder der angiveligt viser, at der er bygget et krematorium inde på fængslets område.

Satellitbillederne er taget i januar 2015, og det er ikke umiddelbart klart, hvorfor USA har ventet med at fremlægge dem, skriver nyhedsbureauet AFP.