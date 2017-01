Israels premierminister: Drabsdømt soldat bør benådes

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at han går ind for en benådning af en ung israelsk soldat, som er blevet dømt for manddrab.

En militærdomstol i Israel dømte onsdag Elor Azaria, der var sergent, for manddrab.

Han dræbte en af de to palæstinensere, som havde stukket sergentens kollega med kniv. Denne blev lettere såret. Sergenten og andre soldater svarede igen med skud.

Den ene palæstinenser døde på stedet. Den anden blev såret.

En video af hændelsen dokumenterer, at den sårede palæstinenser bevægede sit hoved med hænderne udstrakt, før han blev skudt og dræbt af sergenten.

Ifølge Elor Azaria havde palæstinenseren en kniv inden for rækkevidde. Det stemmer ifølge BBC ikke med optagelsen.

Dommeren i sagen, oberst Maya Heller, brugte to og en halv time på at læse sin beslutning op og kritiserede i skarpe vendinger Elor Azarias advokater for deres argumenter.

På vegne af dommerpanelet, som bestod af tre dommere, sagde hun, at der var ikke nogen grund til, at Azaria skulle åbne ild mod en palæstinenser, som ikke udgjorde nogen trussel.

- Hans motiv til at skyde var, at han mente, at terroristen fortjente at dø, sagde hun.

Sagen har delt Israel, skriver BBC. Nogle mener, at soldaten gjorde det eneste rigtige. Andre mener, at han fortjener en straf for at have slået et forsvarsløst menneske ihjel.

Hundredvis af højrefløjsaktivister var onsdag samlet i protest foran domstolen på en militærbase i Tel Aviv.

Shabtay Oz, en pensioneret politimand, der bar på et stort israelsk flag, siger, at han aldrig troede, at han skulle gå med i en demonstration på gaden.

- Men da jeg så en soldat i håndjern, efter at han skød en terrorist, så der var der ingen vej tilbage, siger han.

Andre ministre siger, at de er uenige med dommen i retssagen, men at denne må respekteres.