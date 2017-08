Israel vil lukke al-Jazeeras kontor efter vold i Jerusalem

Premierminister Benjamin Netanyahu sagde 27. juli, at han vil have al-Jazeera ud af den jødiske stat. Det skete i forbindelse med religiøs uro ved Jerusalems hellige steder.

Den beskylder tv-stationen for at opildne til vold.

- Al-Jazeera er blevet det vigtigste redskab for Daesh (et andet navn for Islamisk Stat, red.), Hamas, Hizbollah og Iran, siger kommunikationsminister Ayoob Kara søndag. Han er en del af det drusiske samfund i Israel og medlem af Netanyahus parti, Likud.

Han beskylder al-Jazeera for at have anstiftet urolighederne ved de hellige steder i Jerusalem. De kostede to drusisk-israelske politifolk livet 14. juli.

Al-Jazeera, der hører hjemme i Qatar, er uforstående over for den israelske regerings plan. Tv-stationen siger, at den er klar til at jage juridiske skridt for at forhindre lukningen af kontoret i Israel.