Israel udsætter beslutning om udvidelser af bosættelser

Ifølge Hanan Rubin fra komiteen, som skulle træffe beslutningen, var det den israelske regeringsleder, der selv bad om at få aflyst onsdagens møde. Det skriver avisen Jerusalem Post.

De nye boliger er en del af de byggeaktiviteter, som FN's Sikkerhedsråd krævede afsluttet i en resolution fredag.

14 af Sikkerhedsrådets 15 medlemslande stemte fredag for resolutionen, mens USA afholdt sig fra at stemme. Det skete, til trods for at Israel og den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, forsøgte at få blokeret for teksten.

Rubin siger, at den amerikanske udenrigsminister, John Kerry, inden for kort tid vil holde en tale om sin vision for, hvordan den israelsk-palæstinensiske konflikt kan blive afsluttet.

Der bor i dag over 430.000 israelske bosættere på Vestbredden og yderligere 200.000 israelere i det arabiske Østjerusalem.

FN-resolutionen kræver, at Israel øjeblikkeligt og fuldstændigt stopper alle bosætteraktiviteter i de besatte palæstinensiske områder, deriblandt Østjerusalem.

FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, håber, at resolutionen vil føre til nye og meningsfyldte forhandlinger.

Iagttagere pointerer, at der kun er tale om en udsættelse af de planlagte byggerier. Byggetilladelserne kan sættes på dagsordenen igen når som helst.