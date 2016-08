Israel klar til at opføre 466 bosætterhjem på Vestbredden

De israelske bosættelser har godkendt, at der bygges 466 hjem i bosættelser på den besatte Vestbred. Det oplyser overvågningsorganet Peace Now.

Godkendelserne gælder først og fremmest nye bosætterhjem, men der er også givet grønt lys til 179 eksisterende hjem i Ofarim-bosættelsen.

USA, EU, Rusland og FN har på grund af bosættelserne draget Israels langsigtede hensigter med de palæstinensiske områder i tvivl.

I en nylig rapport fra den såkaldte kvartet - USA, EU, Rusland og FN - blev Israel kraftigt opfordret til at indstille udvidelserne af dets bosættelser på den besatte Vestbred. Og palæstinenserne blev også kraftigt opfordret til at holde op med at opmuntre til vold.

- Vi er nødt til at ryste liv i fredsprocessen igen, og vi skal gøre det som en hastesag, sagde EU-diplomater.

De seneste fredsforhandlinger mellem Israel og palæstinenserne brød sammen i 2014.

I rapporten fra kvartetten hedder det, at bosættelserne, nedrivningen af palæstinensiske hjem og den israelske konfiskation af land på Vestbredden "til stadighed nedbryder en tostatsløsnings levedygtighed".

- Israel bør ophøre med bosættelsesbyggeri og -udvidelser, at erklære jordområder som eksklusive områder for israelere og at lægge sig i vejen for palæstinensisk udvikling, skriver kvartetten.

- Det rejser legitime spørgsmål om Israels langsigtede hensigter, som også er indeholdt i erklæringer fra israelske ministre, at der aldrig skal dannes en palæstinensisk stat, lyder det videre.

Kvartetten konstaterer samtidig, at palæstinensere siden oktober sidste år har udført flere hundrede drabsforsøg og dusinvis af drab.