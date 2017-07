Israel fjerner sikkerhedsudstyr fra helligt sted efter uro

Det angreb, hun henviser til, var et palæstinensisk angreb 14. juli, hvor to israelske betjente blev dræbt.

Opsættelsen af metaldetektorer, sikkerhedskameraer og afspærringer har udløst voldsomme reaktioner blandt især palæstinensere.

Mange har varslet en "vredens dag" fredag i protest mod den skærpede sikkerhed ved det hellige sted.

Sikkerhedsudstyret blev sat op i forrige uge ved den del af området på Tempelbjerget, der rummer muslimske helligdomme.

Samtidig forbød israelerne mænd under 50 år adgang til at bede ved fredagsbønnen.

Detektorerne - som israelsk politi begyndte at afmontere natten til tirsdag - var ifølge Israel nødvendige, fordi tre palæstinensere havde smuglet de våben ind på området, som blev benyttet i angrebet.

De fleste muslimer har i de seneste to uger boykottet det område, der fører ind til al-Aqsa-moskéen, og har i stedet bedt deres bønner i Jerusalems gader.

Muslimske ledere besluttede torsdag formiddag, at boykotten nu kan afsluttes, og at de troende kan vende tilbage til moskéen for at bede, skriver nyhedsbureauet AP.

Palæstinenserne har set metaldetektorerne som et israelsk forsøg på at øge kontrollen over området, der tidligere har udløst langvarige konflikter mellem de to grupper.

Blodige uroligheder udløst af de nye sikkerhedstiltag har siden fredag kostet mindst syv mennesker livet. Det drejer sig om både palæstinensere og israelere. Næsten 400 palæstinensere er blevet såret.