Islands statsminister udskriver valg efter regeringskrise

Islands statsminister, Bjarni Benediktsson, udskriver valg, efter at et koalitionsparti har forladt regeringen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg udskriver valg, siger han til fremmødte journalister.

Benediktsson oplyser, at han foretrækker at afholde valget i november.

Det er godt et år efter, at islændingene senest skulle i stemmeboksene for at sætte kryds.

Regeringskrisen blev udløst sent torsdag.

Her besluttede et af de tre koalitionspartier i regeringen, Lys Fremtid, nemlig at trække sig fra samarbejdet. Dermed havde regeringen mistet sit flertal i parlamentet.

Lys Fremtid har trukket sig oven på en skandale, der involverer statsminister Benediktssons far og en pædofilidømt mand.

Partiet beskylder statsminister Bjarni Benediktsson for ikke at have informeret regeringen om, at faren havde støttet den pædofilidømte mands forsøg på at få en ren straffeattest.