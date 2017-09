Islands regering kollapset - nyvalg kan være på vej

Sent torsdag besluttede et af regeringens tre koalitionspartier, Lys Fremtid, nemlig at trække sig fra samarbejdet. Dermed har Islands regering mistet sit flertal i parlamentet.

En skandale, der involverer Islands statsministers far og en pædofilidømt, kan betyde, at de islandske vælgere skal til valg for anden gang i løbet af et år.

Lys Fremtid beskylder statsminister Bjarni Benediktsson for ikke at have informeret regeringen om, at faren havde støttet en pædofilidømt mands forsøg på at få en mildere straf.

- Grunden er et alvorligt brud på tilliden internt i regeringen, skriver partiet på Facebook.

Den siddende koalitionsregering blev dannet af Benediktssons parti, Selvstændighedspartiet, liberale Viðreisn og Lys Fremtid oven på valget i oktober 2016. De tre partier har samlet 32 af parlamentets i alt 63 mandater.

Det seneste valg blev også afholdt før tid. Islands daværende statsminister, Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, gik af, efter at han blev afsløret i Panama-papirerne og kom under mistanke for skattesnyd.

Inden da havde islændingenes tillid til politikere lidt et ordentligt knæk i 2008, da finanskrisen ramte landet med stor kraft.