Marita Flores blev taget som gidsel sammen nordmanden Kjartan Sekkingstad og to canadiske mænd i september sidste år. Her ses hun ved frigivelsen i juni, efter hendes canadiske kæreste ugen forinden blev halshugget.

Islamistisk gruppe påstår at have frigivet norsk gidsel

Sekkingstad skal være sat fri fredag aften efter at have været gidsel i et år i det sydlige Filippinerne.

Udenrigsministeriet i Oslo oplyser, at det er bekendt med rapporterne, men kan ikke bekræfte, om de er rigtige.

- Vi er bekendt med medierapporteringen fra Filippinerne. Vi undersøger det nærmere nu. Vi kan ikke bekræfte, at han er frigivet, siger den presseansvarlige i udenrigsministeriet.

Sekkingstad blev bortført i september sidste år sammen med de to canadiere John Ridsel og Robert Hall samt Halls filippinske kæreste Marites Flor.

Både Ridsel og Hall blev tidligere i år fundet halshugget. Abu Sayyaf meddelte, at løsesummen ikke var indfriet for de to canadiere. Flor blev i juni frigivet.

Sekkingstad har formentlig været holdt fanget på øen Jolo.

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, hævdede for nylig, at der er betalt 7,25 millioner kroner i løsesum for Sekkingstad, men at de islamistiske oprørere har brudt deres del af aftalen om at frigive ham.

Det vides ikke, hvem der har betalt løsesummen. De norske myndigheder nægter af princip at bidrage til løsepenge.