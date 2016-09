Islamister rykker igen ind i Jordans parlament uden magt

Efter at have boykottet de seneste valg i Jordan er landets islamister igen på plakaten ved et parlamentsvalg tirsdag.

Valgstederne lukkede klokken 19 dansk tid efter en times forlængelse på grund af køer i de større byer.

Ifølge det jordanske analysecenter The Phenix Center ventes 42 procent af vælgerne at stemme.

Og netop valgdeltagelsen vil være et fokus i Jordan, hvor mange ikke kan se mening i at stemme til et parlament, som ikke har så stor indflydelse.

Der vil også være fokus på partiet Den Islamiske Aktionsfront, som er den politiske gren af Det Muslimske Broderskab i Jordan.

Hvis islamisterne vinder 20 af 130 mandater i parlamentet, vil de blive det største oppositionsparti.

Jordan blev en selvstændig stat efter Anden Verdenskrig, og landet er og har været en nær allieret af Vesten.

Den jordanske hær er med i den USA-ledede koalition mod Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Islamisterne har beskyldt valgkommissionen for snyd. De hævder, at der helt åbenlyst blev solgt stemmer uden for valglokalerne.

Kommissionen siger, at disse påstande undersøges.

Valget blev overvåget af 14.000 lokale observatører og 676 fra udlandet. 66 fra EU har været i Jordan for at overvåge parlamentsvalget.

- I Jordan er vi stolte over det faktum, at vi tyer til stemmeboksen og til dialog ved et parlamentsvalg, på et tidspunkt hvor man hører skudsalver i adskillige andre lande i regionen, siger Mohammad al-Momani, som er talsmand for regeringen.

Der er reserveret 15 sæder til kvinder, ni til kristne og tre til repræsentanter for tjetjenske og tjerkessiske minoriteter.

Valgsystemet i Jordan giver ifølge nyhedsbureauet AFP uforholdsmæssig fordel til landdistrikterne, hvor klanmedlemmer, der er loyale over for kongen, står stærkt.

Islamisterne meddelte i juni, at de ville stille op, da man reviderede valgloven. Loven tillader nu partilister.