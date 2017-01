Islamist er anholdt i Wien - planlagde bombeattentat

Radikal islamist krydsede fredag grænsen til Østrig. Politi stod klar til at følge ham ifølge Kronen Zeitung.

Den mistænkte krydsede fredag grænsen til Østrig. Ifølge Kronen Zeitung var politiet på vagt, og hver af hans skridt blev fulgt, indtil han blev anholdt hen under aftenen i Wien.

Østrigsk politi har anholdt en radikal islamist som planlagde at udføre et bombeattentat i Wien, skriver avisen Kronen Zeitung.

Ifølge avisen er der tale om en albaner. Reuters skriver dog, at den anholdte er en 18-årig østriger med anden etnisk baggrund.

Det var en særlig enhed fra politiet, Cobra, som gennemførte anholdelsen.

De østrigske myndigheder var ifølge avisen blevet advaret af andre landes efterretningstjenester.

- Der var de seneste dage i stigende grad tegn på, at der var planlagt et angreb i hovedstaden, siger en talsmand for politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kronen Zeitung oplyser uden at angive en kilde, at angrebet skulle have fundet sted mellem 15. og 30. januar.

Den anholdte mand skal have fremstillet en sprængladning i Tyskland, som han ville have brugt ved et attentat i Wien, skriver avisen.

Den mistænkte tilhører en islamistisk gruppe, der sympatiserer med Islamisk Stat, hedder det.

- Manden er blevet varetægtsfængslet. Der er stadig en masse ting, der skal opklares, siger politiets talsmand.

Ifølge Østrigs indenrigsminister, Wolfgang Sobotka, var det særligt en kontakt med en bestemt person, der indikerer, at angrebet skulle have bund i et islamistisk motiv.

- Der er nogle bestemte indikationer og spor, som skal undersøges, siger Sobotka ifølge Reuters.

Ministeren oplyser samtidig, at den anholdte til daglig bor i Wien, men havde været på rejse i Tyskland. Han afviser dog at bekræfte, hvorvidt manden skulle have bygget en bombe i nabolandet.

Han blev anholdt i en lejlighed i Wien.

I kølvandet på anholdelsen opfordrede politiet alle borgere til at anmelde det, hvis de fandt efterladte tasker rundt om i byen.