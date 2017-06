Islamisk Stat under pres udsletter største symbol i Irak

Onsdag aften lyder det fra Iraks hær, at Islamisk Stat (IS) har sprængt Nuri-moskéen i luften. Det var her, at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi udråbte et kalifat i 2014.

Islamisk Stat er trængt helt tilbage i den irakiske by Mosul, hvor Iraks hær i sidste uge indledte en offensiv for at udrydde ekstremisterne fra den gamle by.

Bombningen af moskéen er udtryk for, at ekstremisterne har læst skriften på væggen, vurderer journalist Inger Marie Vennize, som indtil for nylig var kommunikationschef for FN's fødevareprogram i Irak.

- Jeg tror ikke, at deres krigere kan tolerere, at den moské kommer til at spille en ny rolle igen. De vil have, at den dør sammen med Islamisk Stat, siger Vennize.

Islamisk Stat udsendte omgående en meddelelse via gruppens nyhedsbureau Amaq om, at det er et amerikansk luftangreb, der er skyld i ødelæggelsen af moskéen i den irakiske by.

- Jeg tror, at de sprænger den moské i luften, fordi det er den vigtigste moské i den irakiske del af Islamisk Stat. Det var herfra, at kalifatet blev deklareret for snart tre år siden. Derfor har den en kæmpe symbolværdi, siger Inger Marie Vennize.

Islamisk Stat indtog Mosul i sommeren 2014.