Islamisk Stat tager skylden for Manchester-bombe

- En af kalifatets soldater placerede en bombe i mængden af korsfarere i byen Manchester, skriver IS i en erklæring på internettet. IS truer med at gennemføre flere lignende angreb.

Islamisk Stat (IS) tager i en erklæring skylden for bomben mod Manchester Arena, der har kostet 22 mennesker livet.

I en separat meddelelse hedder det på IS's nyhedstjeneste Amaq, at en "sikkerhedspatrulje" udførte angrebet.

Bomben blev sprængt omkring 23.30 dansk tid mandag aften, da 21.000 mennesker var ved at forlade en koncert i Manchester Arena.

22 blev dræbt, mens 59 er såret. Bomben indeholdt søm og metal for tilsyneladende at gøre størst mulig skade.

Politiet kender bombemandens identitet, men har valgt foreløbig at holde navnet hemmeligt.

I januar sidste år truede IS Storbritannien i en video på nettet. Her blev fem britiske gidsler tilsyneladende henrettet.

- Dette er en besked til David Cameron (daværende premierminister, red.), sagde en maskeret mand med stærk britisk accent.

I videoen undrede han sig over, at den britiske regering besluttede at bekæmpe IS i Syrien.

Det viser, at Cameron "ikke har lært noget af sin patetiske partner i Washington og hans fejlslagne kampagne mod IS", hed det dengang.

I december 2015 besluttede det britiske parlament at sende bombefly mod Syrien. David Cameron mente, at det er Storbritanniens pligt at angribe IS.

- Spørgsmålet er, om vi skal samarbejde med vore allierede om at tilintetgøre denne trussel og gå efter terroristerne i deres hjemland, hvorfra de planlægger at dræbe britiske borgere, sagde Cameron og tilføjede:

- Eller skal vi sætte os tilbage i sædet og vente på, at de angriber os?