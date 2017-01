Islamisk Stat hævder at stå bag massakre på tyrkisk natklub

Og mens gerningsmanden fortsat er på fri fod, har den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS) ifølge nyhedsbureauet Reuters mandag taget skylden for angrebet på natklubben Reina i Istanbul.

En menneskejagt er i gang i Tyrkiet, efter at en fest på en natklub nytårsaften blev forvandlet til et blodbad.

39 mennesker mistede livet, mens omkring 60 andre blev såret. Størstedelen af de dræbte var udlændinge.

- Som fortsættelse af de velsignede aktioner, som Islamisk Stat udfører mod Tyrkiet, har en heroisk soldat for kalifatet angrebet den mest berømte natklub, hvor kristne fejrer de vantros højtider, lyder det fra IS.

Manden bag skyderiet formåede angiveligt at flygte efter massakren ved at lægge sit våben og overtøj i natklubben og blande sig med flygtende festgæster.

Tyrkisk politi leder efter en mand, der menes at være i 20'erne og tale gebrokkent tyrkisk. Det skriver tv-stationen Al Jazeera på sin hjemmeside.

Anonyme sikkerhedskilder oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at gerningsmanden menes at komme fra Centralasien. Aviserne Hurriyet og Karar skriver, at kilder peger på enten Usbekistan eller Kirgistan.

Der blev affyret mellem 120 og 180 skud i løbet af angrebet, der varede syv minutter. 2017 var blot 75 minutter gammel, da det første skud lød.

Tv-stationen NTV rapporterer, at adskillige gæster for at redde livet kastede sig i det kolde vand i Bosporus-strædet, som løber uden for natklubben.

Tidlige meldinger lød, at gerningsmanden var klædt ud som julemand, men det bliver afvist af premierminister Binali Yildirim.

Den ukendte mand ankom til den berømte natklub med taxi. Han var iført sort tøj og gemte sit våben - formentlig en Kalasjnikov - under sin overfrakke.

Han dræbte en vagt og en civil gæst ved indgangen. Herefter fortsatte skyderiet inde på klubben, hvor omkring 700 mennesker fejrede nytåret.