Islamisk Stat hævder at stå bag bombeangreb i London

Islamisk Stat hævder at stå bag for et angreb mod et undergrundstog i London fredag morgen.

Fredag morgen sprang en bombe på et tog i Londons undergrundsbane.

Det skete umiddelbart uden for perronen ved stationen Parsons Green i den vestlige del af byen.

29 personer, heriblandt flere skolebørn, har efterfølgende modtaget behandling. Det oplyste det britiske sundhedsvæsen, NHS, tidligere fredag.

Ingen af de sårede skal være i kritisk tilstand.

Politiet kalder angrebet for en terrorhandling. Men det er fredag aften endnu uklart, hvem der udførte angrebet.

Hundredvis af betjente og efterforskere fra den britiske efterretningstjeneste MI5 leder efter en eller flere mistænkte.

Den britiske tv-station Sky News skrev tidligere på dagen, at britiske sikkerhedsstyrker via overvågningskameraer har identificeret en mistænkt, som menes at være involveret i angrebet.

Den oplysning er dog ikke officielt bekræftet.

Fredag aften oplyser britisk antiterrorpoliti ifølge Reuters, at det fortsat jagter mistænkte oven på angrebet. Derudover gennemgår politiet blandt andet overvågningsbilleder og undersøger resterne af bomben.

- Det er en meget kompleks efterforskning, som fortsætter med fuld fart, siger lederen af det britiske politis antiterrorenhed, Mark Rowley.

Samtidig understreger han, at det er rutine for Islamisk Stat at tage skylden for angreb, også selv om gruppen ikke er involveret i virkeligheden.