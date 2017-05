Islamisk Stat dræber mindst 50 i landsbyer i Syrien

Islamisk Stat har dræbt over 50 mennesker i et angreb mod to landsbyer i det centrale Syrien torsdag.

Islamisk Stat mistede omkring 15 krigere i angrebet, der fandt sted ved daggry.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der via et netværk af kilder og aktivister overvåger situationen i Syrien.

De to landsbyer, der blev angrebet, er under regeringsstyrkernes kontrol.

Det statslige syriske nyhedsbureau Sana bekræfter, at angrebet har fundet sted. Ifølge nyhedsbureauet er 20 civile dræbt i den ene af de to landsbyer, Aqareb. Den anden landsby, al-Mabujeh, bliver ikke nævnt.

Ifølge Sana er de fleste af de civile blevet halshugget og skamferet, men denne oplysning kan ikke umiddelbart bekræftes fra anden side.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder meddeler, at mindst tre af de civile ofre - en mand og hans to børn - døde ved henrettelse.

Det var ikke umiddelbart klart, om andre også var blevet henrettet.

Islamisk Stat har nu taget kontrol med Aqareb og al-Mabujeh, meddeler Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Regeringsstyrkerne har endnu ikke formået at slå angrebet tilbage, selv om der er sendt forstærkninger til de to landsbyer, siger observatoriets leder, Rami Abdel Rahman.

Islamisk Stat har tidligere angrebet al-Mabujeh. Det skete i marts 2015, hvor den islamistiske gruppe dræbte mindst 37 civile og bortførte et halvt hundrede andre. Halvdelen af dem var kvinder.