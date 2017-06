Islamisk Stat dræber 231 irakere på flugt fra Mosul

Antallet af civile irakere, der dræbes af Islamisk Stat (IS) under flugten fra Mosul, stiger kraftigt, oplyser FN's menneskerettighedskontor.

- Troværdige rapporter tyder på, at over 231 civile, der forsøgte at flygte fra det vestlige Mosul, er blevet dræbt siden 26. maj. Heriblandt er mindst 204 dræbt i løbet af tre dage i sidste uge, skriver FN-organet.

Samtidig er der rapporterer om, at 50 til 80 mennesker er døde under et flyangreb mod distriktet Zanjili ved Mosul.

Irakiske og kurdiske styrker har i flere måneder omringet millionbyen Mosul. De har tilbageerobret store dele af byen fra IS, men der har i ugevis været hårde kampe i den gamle bydel i det vestlige Mosul.

IS erobrede Mosul i 2014.