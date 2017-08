Irland nægter EU-krav om at inddrive milliarder fra Apple

Finansminister Paschal Donohoe siger i et interview med avisen Frankfurter Allgemeine, at regeringen ikke vil følge EU-Kommissions krav om at indkræve 13 milliarder euro (97 milliarder kroner) fra Apple.

Den irske regering nægter et krav fra EU om at inddrive milliarder af euro i skat fra it-giganten Apple.

Han kalder kravet uberettiget.

- Vi er ikke den globale skatteinddriver for alle, siger han til avisen.

EU-Kommissionen krævede sidste år, at Apple tilbagebetaler det store skattebeløb til Irland. Kommissionen mener, at Apple i sit europæiske hovedsæde i Irland har givet Apple statsstøtte ved at lade dem slippe billigt i skat.

Den irske minister påpeger, at Apples særdeles gunstige skatteforhold har været tilgængelige for alle andre virksomheder.

Derfor mener han ikke, der er sket brud på hverken irsk eller europæisk lov.

Donohoe siger, at den irske regering vil indsamle pengene fra Apple. Men de vil blive anbragt i en fond, mens Apple appellerer afgørelsen.

Ministeren afviser samtidig et forlag fra Tyskland og Frankrig. De ønsker, at EU skal stille hårdere krav, når kinesiske investorer forsøger at overtage europæiske virksomheder, der anses som strategisk vigtige.