Irland afviser Vestager - siger nej til Apple-milliarder

Det sker efter et regeringsmøde, hvor et flertal af ministrene støttede dette synspunkt, siger en talsmand for regeringen.

Den irske regering har fredag besluttet, at den vil appellere et krav fra EU-Kommissionen, om at it-giganten Apple skal tilbagebetale 13 milliarder euro (97 milliarder kroner) i skat til den irske stat.

- Et beslutningsforslag vil blive fremlagt i parlamentet onsdag med ønsket om opbakning til denne beslutning, siger talsmanden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det var EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, som tidligere på ugen meddelte, at EU-Kommissionen kræver, at Apple efterbetaler de 97 milliarder kroner.

Hun lod forstå, at Apple med Irlands billigelse har betalt nærmest nul kroner i skat i flere perioder, selv om selskabet har tjent hundredvis af milliarder kroner på sine europæiske kunder.

Selv om den irske regering benægter det, så er Irland under alvorlig mistanke for at have lavet en aftale med Apple og også andre multinationale it-selskaber om en beskatning, der kun er en brøkdel af de 12,5 procent, som er den officielle selskabsskat i Irland.

Så det sætter Irland i en knibe, at EU nu vil have tilbageført 97 milliarder kroner til den irske statskasse. Siger regeringen ja, er den godt i gang med at indrømme, at den oprindeligt har givet Apple en ulovlig og stærkt konkurrenceforvridende skattefordel. Siger den nej, får den EU-Kommissionen på nakken.

Avisen Financial Times skrev torsdag, at der har været uenighed i den irske regering om, hvordan den skulle reagere på Vestagers krav. Flere ministre mente, at Irland skal give sig god tid til at forstå konkurrencekommissærens argumenter.

Det ønskede premierminister Enda Kenny ikke. Han ønskede en øjeblikkelig afvisning fra den irske regering af EU-Kommissionen.