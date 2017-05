Iranske vælgere står i lange køer for at sætte deres kryds

Der er lange køer ved valgstederne i Iran, hvor befolkningen fredag skal vælge, om den siddende præsident Hassan Rouhani fortsat skal have lov at lede lande.

- Alle skal stemme ved dette vigtige valg. Landets skæbne bestemmes af folket, siger den øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, som har afgivet sin stemme i hovedstaden Teheran i landet med 80 millioner indbyggere.

Rouhani opfattes af omverdenen som en pragmatiker. Han var i stand til at indgå en aftale med USA og det internationale samfund om det iranske atomprogram.

Han har anklaget sine religiøse, konservative modstandere for at krænke menneskerettighederne, at misbruge deres religiøse autoritet til at sikre sig magt og for at gå revolutionsgardens ærinde i økonomiske sager.

Modstanderen Ebrahim Raisi siger, at Iran ikke har brug for økonomisk hjælp udefra. Han lover at genskabe værdierne fra den islamiske revolution i 1979.

En af fredagens vælgere er statsansatte Yousef Ghaemi, som er 42 år. Hans stemme skal gå til Rouhani, fortæller han til Reuters.

- Jeg kan godt lide hans afspændingspolitik med resten af verden. Jeg ved, at han ikke er en reformist, men hvem bekymrer sig om det. Det er vigtigt, at han ikke er Raisi, siger han.

Mehran Fardoust, som ejer en butik i den hellige by Mashhad, som er Raisis hjemby, sætter sin stemme på Rouhanis religiøse modstander.

- Jeg har allerede stemt på Raisi, fordi han er tilhænger af Khamenei. Han vil ikke konfrontere lederen (Khamenei, red.), hvis han bliver valgt. Han vil beskytte vores islamiske identitet, siger Mehran Fardoust.

En anden prominent konservativ præsidentkandidat, Teherans borgmester, Mohammad Bager Qalibaf, trak sig ud af opgøret mandag. Det har styrket Raisis chancer for at vinde præsidentvalget.