Iransk instruktør dropper Oscar-show efter Trumps indrejseforbud

Farhadi er ramt af, at den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag indførte indrejseforbud for borgere fra syv lande heriblandt Iran.

I 90 dage vil der ikke blive udstedt nye indrejsetilladelser til borgere fra de syv overvejende muslimske lande, der ud over Iran tæller Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.

Farhadi havde oprindeligt planlagt at deltage i Oscar-uddelingen, men har set sig nødsaget til at skifte mening.

- Det ser dog ud til nu, at muligheden for at være til stede er ledsaget af måske'er og men'er, og det er på ingen måde acceptabelt for mig, selv hvis der skulle blive gjort undtagelser for min rejse, siger han blandt andet i en udtalelse.

Farhadi er nomineret til en Oscar i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film for sin film "The Salesman".

I 2012 vandt instruktøren en Oscar i samme for sin film "A Separation".

/ritzau