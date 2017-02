Irans præsident vil have fire år mere

Rouhani nyder en vis popularitet i Iran for sin økonomiske politik og for at have fået sanktionerne ophævet.

Det var på forhånd ventet, at den moderate Rouhani vil stille op til endnu en embedsperiode, men han har ikke officielt meddelt sit kandidatur.

Han nyder en vis popularitet i Iran for at have stabiliseret økonomien og bragt en ende på de ødelæggende sanktioner mod landet. Det skete, da han var med til at indgå den historiske atomaftale med en række vestlige lande i 2015.

Rouhani har forbedret forholdet til den vestlige verden og har samtidig presset på for at sikre iranerne en højere grad af frihed.

Mange kritiserer dog, at den økonomiske bedring i landet ikke nødvendigvis kan mærkes blandt de dårligst stillede.

Kritikerne mener heller ikke, at præsidenten har gjort tilstrækkeligt for at få frigivet systemkritikere og politiske fanger fra Irans fængsler.

Irans konservative fløj har endnu ikke valgt en udfordrer, der kan stille op mod den 68-årige Rouhani. Han leder en relativt samlet koalition af moderate og reformister.

Iran har ikke egentlige politiske partier, kun løse alliancer. Derfor kan det være vanskeligt for politikerne at enes om en kandidat, de vil bakke op om.

De kandidater, der vil stille op ved præsidentvalget, skal formelt meddele dette mellem 11. og 15. april.

Valget finder sted 19. maj.