Irans præsident udnævner to kvindelige vicepræsidenter

Det har medført kritik - blandt andet fra reformister, der støttede Rouhanis genvalg i maj.

- Det er ufatteligt og chokerende, at præsidenten har ignoreret kravene om kvinder i udnævnelsen af hans regering, sagde Parvaneh Salahshouri, chef for en parlamentarisk kvindegruppe, til nyhedsbureauet AFP.

157 af de 290 medlemmer af parlamentet havde underskrevet et brev, der opfordrede til, at der blev udpeget kvindelige ministre.

Massoumeh Ebtekar er udnævnt som vicepræsident for kvindelige anliggender. Hun blev internationalt kendt for sin rolle som talsperson under en amerikansk gidselkrise i Iran i 1980'erne.

Laya Joneydi er udnævnt som vicepræsident for juridiske anliggender. Derudover er endnu en kvinde, Shahindokht Mowlaverdi, udpeget som særlig rådgiver for borgerrettigheder.

I Rouhanis forrige embedsperiode var der tre kvindelige vicepræsidenter.

Formanden for et nyt parti, kaldet Reformistiske Kvinders Parti, Zahra Shojaei, er ikke overrasket over manglen på kvindelige ministre.

Der er nemlig ifølge hende stadig stor modvilje hos mange lovgivere og religiøse personer mod kvindelige ministre.

En stor og uafhængig fraktion af parlamentsmedlemmer "er stadig imod kvindelige ministre", har hun sagt til AFP.

Men kvindelige vicepræsidenter, som har mere magt end ministre, har allerede brudt et tabu ved at udpege kvinder til myndighedsstillinger, mener Shojaei.

Rouhani blev lørdag genindsat som præsident af parlamentet i den iranske hovedstad, Teheran.

Genindsættelsen fandt sted, efter at Rouhani vandt en jordskredssejr ved valget i maj. Præsidentens regering skal godkendes af parlamentet.

Rouhani er blevet kritiseret for at lade sig presse af den konservative religiøse fløj ved ikke at have kvinder med i sin nye regering.