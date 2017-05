Irans præsident: Ingen stabilitet i Mellemøsten uden os

Den netop genvalgte iranske præsident, Hassan Rouhani, siger ifølge Reuters, at der ikke kan opnås stabilitet i Mellemøsten uden Irans hjælp. Udtalelsen er en reaktion på voldsom kritik fra blandt andet USA og Saudi-Arabien.

Efter voldsom kritik af Den Islamiske Republik fra præsident Donald Trump og Saudi-Arabiens kong Salman siger Rouhani, at det iranske valg i sidste uge viste, at iranerne ønsker mere demokrati og interaktion med det internationale samfund.

Til Saudi-Arabien siger han, at landet ville være stærkere, hvis dets befolkning fik mulighed for selv at vælge politiske ledere.

- Hvem kan sige, at regional stabilitet kan genoprettes uden Iran? Hvem kan sige, at regionen vil opleve total stabilitet uden Iran, siger Rouhani.

Han tilføjer, at Iran vil fortsætte sit missilprogram, og han gentager, at det kun har et defensivt formål.

Udenrigsministrene fra Tyskland og Frankrig siger, at Iran har en vigtig rolle at spille.

- Med genvalget af Rouhani tror vi på, at Iran vil spille en vigtig rolle for stabiliseringen af regionen. Men iranerne må meget nøje efterleve atomaftalen fra 2015, siger den nye franske udenrigsminister, Jean-Yves Drian.

Drians tyske kollega, Sigmar Gabriel, mener, at Iran spiller en "vanskelig" rolle i Syrien.

- Vi forventer, at Iran vil handle ansvarligt i regionen ved ikke at støtte terrorpolitik, men fredspolitik, siger Gabriel.

Saudi-Arabiens kong Salman sagde i en tale søndag, at "Irans regime udgør den globale terrorismes spydspids".

Også præsident Donald Trump rettede hårde ord mod Iran og sagde, at landet har støttet Syriens regime, som har begået "ufattelige forbrydelser."

Trump opfordrede søndag til, at lande med overvejende muslimske befolkninger indtager en ledende rolle i at bekæmpe radikalisering.