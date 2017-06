Irans øverste leder kalder angreb for ubetydeligt fyrværkeri

- Disse fyrværkeriraketter vil ikke have den ringeste virkning på befolkningens vilje, siger Khamenei i en tale, som han holdt for studerende i Teheran efter et blodigt angreb, som Islamisk Stat har taget skylden for.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, siger, at den iranske nation bevæger sig fremad, og han bagatelliserer et angreb i Teheran onsdag.

Den iranske præsident, Hassan Rouhani, opfordrer efter angrebet til "regionalt og internationalt samarbejde og enhed efter angrebene, hvor i alt 12 blev dræbt og 43 blev såret".

- Irans budskab er altid, at terrorisme er et globalt problem. Enhed er det vigtigste, når man skal bekæmpe ekstremisme, vold og terrorisme med regionalt og internationalt samarbejde, siger Rouhani i en erklæring.

Han tilføjer, at onsdagens angreb utvivlsomt vil styrke det islamiske Irans vilje til at nedkæmpe terrorisme, ekstremisme og vold.

Ved angrebet stormede bevæbnede mænd onsdag det iranske parlament i Teheran og den krypt, der huser afdøde ayatollah Ruhollah Khomeinis grav.

Den næstkommanderende for Revolutionsgarden, general Hossein Salami, siger, at Iran vil søge hævn for det blodige angreb.

- Vi vil tage hævn på terrorister og deres støtter, siger han

Det tog omkring fem timer for iranske sikkerhedsstyrker at nedkæmpe angriberne, som alle meldes dræbt, efter at de havde forskanset sig i et parlamentskontor.

Politiet i den iranske hovedstad siger, at fem personer er anholdt efter angrebet, som blev meldt nedkæmpet onsdag eftermiddag.

Jihadister fra det sunnimuslimske Islamisk Stat anser de shiamuslimske iranere for at være frafaldne, og de fordømmer, at Iran er involveret i krigen mod Islamisk Stat i både Syrien og Irak.