Irans leder fastslår at IS-lederen Baghdadi er stendød

Det siger en talsmand for den øverste leder i Iran, Ali Khamenei.

Baghdadi er ved flere lejligheder blevet erklæret både død og såret af forskellige aktører i krigene i Irak og Syrien. Beviser for hans død er ikke lagt frem.

Ruslands forsvarsministerium sagde 17. juni i år, at IS-chefen var dræbt i et luftangreb i Syrien.

USA har svaret, at man ikke kan bekræfte disse oplysninger. Rusland meddelte siden, at russerne fortsat undersøger, om Baghdadi faktisk kan bekræftes død.

IS-lederen udråbte i 2014 et kalifat i den irakiske by Mosul. Det skete under en bøn i en moské, der torsdag er blevet erklæret generobret af Iraks styrker.

Efter generobringen har Iraks premierminister, Haider al-Abadi, erklæret, at Islamisk Stat er et overstået kapitel.

Kampene i Mosul er dog ikke helt slut. Der kæmpes fortsat i den gamle del af byen.

Baghdadi blev leder af IS i 2010.

Han har ry for at være en stærk leder og en hensynsløs taktiker, som har formået at tiltrække tusindvis af unge jihadister, og som både lytter til radikale islamister og militære strateger fra Saddam Husseins tidligere hær.

Baghdadi, der er født i Irak, fik sin lederposition, da han modsatte sig et forsøg på at lægge Islamisk Stat sammen med Nusrafronten i Syrien.

Han har aldrig svoret al-Qaedas ledere troskab.