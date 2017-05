Irans genvalgte præsident: Iranerne ønsker fred med verden

Rouhani blev valgt som præsident første gang i 2013, og lørdag stod det klart, at han er genvalgt med 57 procent af stemmerne i første valgrunde. Med et absolut flertal slipper han for en anden og sidste runde.

Den konservative kandidat Ebrahim Raisi, som står for en hård og kontant linje i udenrigspolitikken, fik 38,3 procent af stemmerne.

- Iranerne drømmer om at leve i fred og fordragelighed med resten af verden. Men de vil ikke acceptere trusler eller ydmygelse, siger Rouhani.

Den 68-årige moderate præsident, som er både jurauddannet og præst, stod i spidsen for landets atomforhandlinger for et par år siden.

Det førte til en international aftale om Irans atomprogram i 2015.

Aftalen faldt på plads under tidligere præsident Barack Obama, og den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, har truet med at rive den midt over.

Han har givet udtryk for, at han vil tilbage til den hårde amerikanske linje over for Iran, som i årevis var underlagt svære sanktioner.

Mens Rouhani blev valgt i Iran, er Trump på et længere officielt besøg i Saudi-Arabien, som er Irans hovedfjende. Iran og Saudi-Arabien udkæmper i øjeblikket en stedfortræderkrig i Yemen.

- Iranerne har over for vore nabolande og til hele regionen slået fast, at vejen til sikkerhed går via et styrket demokrati og ikke via en afhængighed af andre lande, siger Hassan Rouhani.

Lørdag brød jubel ud i hovedstaden Teheran, hvor hundredvis af unge mennesker sang og dansede på den centrale plads Vali Asr.