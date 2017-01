Iran vil gengælde Trumps nye indrejseforbud

Iran vil tage forholdsregler som gengæld for USA's indrejseforbud mod en række lande, meddeler det iranske udenrigsministerium i en erklæring ifølge Reuters.

Det iranske udenrigsministerium, der bliver citeret i statslige medier, oplyser, at det vil "tage passende forholdsregler - både på det konsulære, på det juridiske og på det politiske niveau".

Iranerne kalder det amerikanske indrejseforbud for "illegalt, ulogisk og en krænkelse af folkeretten".

Rejsearrangører i Iran siger, at udenlandske flyselskaber er begyndt at udelukke iranere fra fly til USA.

Striden er opstået, fordi den amerikanske præsident, Donald Trump, natten til lørdag dansk tid underskrev et dekret, der sætter USA's modtagelse af flygtninge i bero i fire måneder.

USA's program for bosættelse af flygtninge bliver indstillet i op til 120 dage, indtil nye regler for at vurdere og kontrollere flygtninge er kommet på plads.

Antallet af flygtninge, som USA vil tage imod i indeværende budgetår, bliver skåret ned til 50.000. Det er mere end en halvering af den tidligere præsident Barack Obamas grænse på 110.000.

Frem til en række strammere regler er på plads, vil der ikke blive udstedt visum til borgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.

Det skal angiveligt gælde i foreløbig 90 dage, skriver amerikanske medier.

Præsident Trump siger, at han ønsker at sikre sig, at der ikke skjuler sig potentielle terrorister blandt de folk, USA lukker ind.