Iran: Attentater viser Vestens fejlslagne politik

- I dag bliver Daesh (en betegnelse for IS red.) skubbet ud af sit fødested Irak og Syrien og flytter til andre lande - Afghanistan, Pakistan og selv Filippinerne og europæiske lande, siger Khamenei.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, siger i en tv-transmitteret tale, at Islamisk Stats (IS) attentater i blandt andet Europa viser, at Vestens politik i Mellemøsten giver bagslag.

- Dette er en brand, som de vestlige magter selv har antændt, og nu giver den bagslag, siger ayatollahen i en tale.

Den holdes i forbindelse med en ceremoni, som markerer den gamle revolutionsleder ayatollah Khomenis død i 1989.

Iran er et shiamuslimsk land, som blandt andre USA og den sunnimuslimske stormagt i Golfen, Saudi-Arabien, beskylder for at være en kilde til terror og uro i Mellemøsten.

IS er sunnimuslimsk.

Under USA's præsident Donald Trumps nylige besøg i Saudi indgik Trump en aftale med den saudiarabiske ledelse om salg af amerikanske våben for 110 milliarder dollar.

Khamenei brugte sin tale til at tage noget af luften ud af den mere reformvenlig retorik, som præsident Hassan Rouhani har brugt under den nylige valgkamp, der endte med, at Rouhani blev genvalgt som præsident.

Blandt andet kaldte Rouhani sin konservative modkandidat for "en ekstremist", og han lovede flere frihedsrettigheder til borgerne og mere dialog med Vesten.

Men den øverste leder maner til forsigtighed.

- Afvis ikke revolutionær opførsel som ekstremisme. I dag har landet behov for at være revolutionært, siger Khamenei.

Han siger, at det store saudiarabiske våbenkøb er den pris, som rivalen i Golfen betaler for at være på samme side som USA.

- For at gå på kompromis med USA's nye præsident er den saudiarabiske regering tvunget til bruge halvdelen af sine finansielle ressourcer, så det flugter med USA's mål og er i overensstemmelse med Amerikas vilje, lyder det fra lederen i Iran.