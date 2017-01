- Irak går forrest i kampen mod terrorisme. Det er ikke rimeligt, at irakere behandles på denne måde, skriver udenrigskomitéen i Iraks parlament. Mandag har parlamentet stemt for, at regeringen bør gengælde forbuddet.

Iraks parlament stemmer for at gengælde USA-indrejseforbud

USA's indrejseforbud skaber vrede i Irak, hvor parlamentet har stemt for at indføre forbud mod amerikanere.

Parlamentet i Irak har mandag stemt for et forslag om at opfordre landets regering til at gengælde USA's indrejseforbud, skriver avisen The Independent.

- Irak går forrest i kampen mod terrorisme. Det er ikke rimeligt, at irakere behandles på denne måde, skriver udenrigskomitéen i parlamentet ifølge avisen.