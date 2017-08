Iraks militær kontrollerer 70 procent af Tal Afar

Et pansret køretøj fra den irakiske hær inde i Tal Afar. Iraks udenrigsminister siger til journalister i Bagdad, at sikkerhedsstyrker under en uge lang offensiv har vundet kontrol over 70 procent af byen Tal Afar, som længe har været under Islamisk Stats kontrol.

Foto: Scanpix/Ahmad Al-rubaye