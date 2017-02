Iraks militær advarer civile i Mosul om snarlig offensiv

Det irakiske luftvåben har kastet millioner af flyveblade ned over det vestlige Mosul for at gøre indbyggerne opmærksomme på, at en varslet militæroffensiv er nært forestående.

Den militante gruppe er belejret i den vestlige del af Mosul sammen med omkring 650.000 civile.

Irakiske styrker, der har opbakning fra USA, har omringet byen. I sidste måned blev de militante islamister tvunget ud af det østlige Mosul i den første fase af den militære offensiv.

På de flyveblade, der nu er kastet ned over det vestlige Mosul, står der, at indbyggerne skal "være klar til at byde de irakiske styrker velkommen, som kommer for at befri deres områder," meddeler det irakiske forsvarsministerium.

Desuden indeholder flyvebladene en opfordring til Islamisk Stat om at lægge våbnene og overgive sig.