Iraks leder erklærer enden på Islamisk Stat efter moské-sejr

Premierministeren lover, at de irakiske styrker vil jagte alle IS-soldater. De vil "dræbe og anholde dem - lige til den sidste".

Hæren i Irak meddelte tidligere torsdag, at specialstyrker har generobret en moské i Mosul, hvor lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, for tre år siden udråbte sit kalifat.

Nuri-moskéen blev i sidste uge sprængt i luften.

Ifølge den irakiske regering var det Islamisk Stat, som sprængte den, da jihadisterne var tæt på at blive løbet over ende af de irakiske styrker.

Abu Bakr al-Baghdadi stillede sig i sommeren 2014 under en fredagsbøn op på prædikestolen i Nuri-moskéen og udråbte kalifatet.

Det var kort efter ekstremisternes lynerobring af Mosul og store dele af det nordlige og vestlige Irak.

Baghdadi er ikke set offentligt siden.

Rusland er i gang med at undersøge oplysninger om, at Baghdadi døde under et luftangreb i foråret.

Over 100.000 mennesker menes stadig at være fanget under kampene i Mosul mellem IS og den irakiske hær.

I nabolandet Syrien er soldater støttet af USA gået i offensiven mod Islamisk Stat i byen Raqqa, som er gruppens syriske højborg.

Koalitionsstyrkerne har omringet byen og dermed spærret den sidste vej ind til byen fra syd.

Det rapporterer Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR), som normalt er velorienteret om situationen i landet.

Offensiven ledes af SDF, der står for Syriske Demokratiske Styrker, som består af kurdiske YPG-soldater og arabiske syrere.

De får støtte fra luften af den USA-ledede internationale koalition.