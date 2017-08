Iraks hær indtager centrum af Islamisk Stat-bastion

- Tal Afar by er ved at være fuldstændig på vores hænder, der er kun fem procent tilbage, siger en talsmand for det irakiske militær.

Irakiske styrker er tæt på at have fuld kontrol over byen Tal Afar, som er en af Islamisk Stats sidste bastioner i Irak.

I den seneste uge har den irakiske hær kæmpet mod den militante islamistiske gruppe i Tal Afar.

Det er den seneste brik i offensiven mod Islamisk Stat, efter hovedbyen Mosul blev befriet i sidste måned.

Elitestyrker har lørdag indtaget bymidten og hejst det irakiske flag over byens citadel, lyder det i en meddelelse fra den irakiske militærkommando.

At det er gået relativt hurtigt med at indtage Tal Afar ser ud til at bekræfte irakiske militærrapporter om, at islamisterne mangler kommando og kontrol i området vest for Mosul.

- Hvis Gud vil, bliver den sidste del befriet snart, sagde Iraks udenrigsminister, Ibrahim al-Jaafari, under en pressekonference med sin franske kollega tidligere på dagen.

Meldingen om, at Tal Afar er tæt på at blive befriet, kommer samme dag, som Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, og den franske forsvarsminister, Florence Parly, er på besøg i Bagdad.

Her har de meddelt, at de vil give den irakiske regering et lån på 430 millioner euro eller 3,2 milliarder kroner.

Pengene skal bruges til at hjælpe den irakiske økonomi på fode igen. Både kampen mod islamisterne og faldende olieindtægter på grund af den lavere oliepris har skadet Iraks økonomi.