En soldat fra Iraks specialstyrker ved Mosuls universitet, hvor militæret har vundet et brohoved, som kan anvendes under en offensiv mod Islamisk Stat i den vestlige del af storbyen.

Iraks hær gør klar til angreb på det vestlige Mosul

Der er samtidig meldinger om, at op mod 30 civile skal være blevet dræbt ved et luftangreb mod en IS-kontrolleret del af Mosul. Angrebet skete ifølge lokale indbyggere torsdag i bydelen Mosul al-Jadida.

Kampe ved den irakiske storby Mosul er taget til i styrke, og de militære styrker forbereder en offensiv mod Islamisk Stat (IS) i den vestlige del af byen efter at have vundet kontrol over den østlige del.

Det vides ikke, om angrebet blev udført at irakiske fly eller fly fra den USA-ledede koalition, som bekæmper Islamisk Stat.

Der blev lørdag udkæmpet intense kampe i Mosuls universitetsområde.

- Der er stadig kampe i gang. Vi gik ind på universitetet fredag og har vundet kontrol over adskillige bygninger, siger general Abdelwahab Al-Saadi fra de irakiske antiterrorstyrker.

- Det vil blive befriet fuldstændigt i de kommende timer, tilføjer han lørdag eftermiddag.

De irakiske styrker har også fundet kemikalier, som IS havde forsøgt at bruge til våben.

FN siger, at de militante fik fingre i atomart materiale, som var beregnet til forskning på universitetet, da de indtog Mosul og store dele af det nordlige Irak i 2014.

IS har blandt andet anvendt sennepsgas i Syrien og Irak.

Med en erobring af hele universitetets område vil de irakiske styrke have vundet et vigtigt brohoved. Her fra vil de kunne angribe Islamisk Stat i den vestlige del af Mosul på den anden side af floden Tigris.

Det irakiske flag var fredag igen over hejst over kontoret for provinsregeringen i Mosul. Derudover har de irakiske styrker taget kontrol over yderligere to broer over Tigris-floden.

Siden nytår har målet for Iraks militær og dets allierede været at erobre den del af byen, der ligger øst for Tigris. Den vestlige del af byen er stadig under Islamisk Stats kontrol.

Hele operationen omkring Mosul involverer ifølge irakiske militærkilder omkring 100.000 soldater. De kommer både fra den irakiske hær, kurdiske militser og shiamilitser.