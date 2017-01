Iraks hær erklærer østsiden af Mosul generobret fra IS

Meldingen kommer fra general Taleb Sheghati al-Kenani, som onsdag har holdt et pressemøde i den kristne by Bartella i det nordlige Irak, skriver nyhedsbureauet AFP.

Hæren har været tæt på at genvinde østsiden af den store by, som blev erobret af Islamisk Stat (IS) i 2014.

Iraks premierminister, Haider Abadi, lovede inden jul, at IS ville være presset ud af Mosul inden nytår. Sådan gik det ikke.

En stor offensiv ledet af Irak - med USA i kulissen - blev indledt i efteråret.

Men trods den store forskel i styrke mellem koalitionen og ekstremisterne har det vist sig at være et uhyre vanskeligt slag.

De irakiske styrker har på et universitetsområde i byen fundet kemikalier, som IS skal have forsøgt at bruge til våben.

FN siger, at ekstremisterne fik fingre i atomart materiale, som var beregnet til forskning på universitetet, da de indtog Mosul i 2014.

IS har angiveligt anvendt sennepsgas ved flere lejligheder i Syrien og Irak, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.