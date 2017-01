Irakiske styrker gør fremskridt i Mosul

For første gang siden 2014 vejer det irakiske flag fredag igen over kontoret for provinsregeringen i byen Mosul i Irak. Samtidig har irakiske styrker stormet byens universitet.

Derudover har de irakiske styrker taget kontrol over yderligere to broer over Tigris-floden, der løber gennem byen.

Bygningerne og broerne har været under Islamisk Stats kontrol siden 2014, da byen blev overløbet.

Ifølge en journalist fra Reuters gav militante fra Islamisk Stat hård modstand til stormløbet på byens universitet.

Iraks hær og dens allierede har siden oktober sidste år omringet byen. De kæmper sig nu frem bydel for bydel.

Siden nytår har målet for hæren og dens allierede været at erobre den del af byen, der ligger øst for Tigris. Den vestlige del af byen er stadig under Islamisk Stats kontrol.

Ifølge Sami al-Aridhi, der leder hærens specialstyrker, er universitetet Islamisk Stats stærkeste position i den østlige del af byen.

- (Vores, red.) styrker er på vej dybt ind i universitetet, siger han tidligt fredag.

Udtalelsen kom, kort efter at bulldozere smadrede en ydermur til universitet, og al-Aridhis soldater sprintede ind på universitetet.

Universitetet er en vigtig position i byen, fordi der fra bygningerne er udsyn over områderne til Tigris.

Fredagens sejre er den seneste i en stribe fremstød i Mosul, som de irakiske styrker hævder at have vundet de seneste to uger.

Hele operationen omkring Mosul involverer ifølge irakiske militærkilder omkring 100.000 soldater. De kommer både fra den irakiske hær, kurdiske militser og shiamilitser.