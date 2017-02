Irakiske styrker går til kamp mod IS i det vestlige Mosul

Iraks premierminister, Haider al-Abadi, har søndag morgen lanceret en militæroffensiv for at generobre kontrollen i den vestlige del af storbyen Mosul fra Islamisk Stat (IS).

- Premierministeren annoncerer hermed lanceringen af befrielsesoperationer i den vestlige del af Mosul, står der i erklæringen.

Haider al-Abadi har også i en kort tv-transmitteret tale annonceret offensiven i Mosul.

- Vi annoncerer starten på en ny fase i operationerne. Vi kommer til Nineve for at befri det vestlige Mosul, siger Abadi talen.

Han henviser til provinsen Nineve, hvor Mosul er hovedbyen.

- Vores styrker indleder befrielsen af indbyggerne fra Daesh' terror, tilføjer Abadi. Daesh er det arabiske navn for Islamisk Stat.

Irakiske militærstyrker indledte en stor offensiv for at generobre Mosul 17. oktober. Det er Islamisk Stats sidste store bastion i Irak.

Allerede lørdag varslede det irakiske luftvåben, at en offensiv var nært forestående.

Det skete, da luftvåbnet kastede millioner af flyveblade ned over det vestlige Mosul for at gøre indbyggerne opmærksomme på angrebet.

På flyvebladene stod der, at indbyggerne skulle være klar til at byde de irakiske styrker, som ville komme for at befri deres område, velkommen.

Desuden indeholdt flyvebladene en opfordring til Islamisk Stat om at lægge våbnene og overgive sig.

Den militante bevægelse deklarerede i 2014 et kalifat, der også skulle gælde store dele af Syrien.

Op mod 400.000 civile meldes fordrevet af offensiven, og indbyggere i det vestlige Mosul mangler basale fornødenheder som mad og brændstof, oplyser FN.