Irakiske elitestyrker står ved Tigris i Mosul

Elitestyrker fra Iraks hær, der kæmper mod Islamisk Stat i den irakiske storby Mosul, nåede søndag for første gang frem til floden Tigris, som deler byen i to, siger en militær talsmand til AFP.

De irakiske styrker indledte en offensiv mod Islamisk Stat i Mosul 17. oktober. De har tilbageerobret en række områder i den østlige del af byen.

Men den vestlige del af Mosul, som er mindre men mere tæt befolket, er stadig kontrolleret af de ekstremistiske jihadister.

Politistyrker og kurdiske militser deltager i offensiven i Mosul sammen med den internationale koalition med USA i spidsen. Blandt andet har danske kampfly været i indsats i området.

Iraks premierminister, Haider al-Abadi, havde lovet, at den irakiske regering ville have vundet kontrol over Mosul inden nytår. Et mål, der ikke blev nået.

Irakiske styrker har også indledt operationer for at genvinde byer langs den syriske grænse fra Islamisk Stat. Mosul og den nordlige By Tal Afar samt mindre byer ved grænsen er de sidste, som er i Islamisk Stats kontrol i Irak.

Millionbyen Mosul blev indtaget af IS i juni 2014.

Iraks premierminister, Haider al-Abadi, sagde tidligere i weekenden, at der er indgået en aftale med Tyrkiet. Ifølge den skal tyrkiske styrker trækker sig tilbage fra byen Bashiqa nordøst for Mosul.

Her har der været tyrkiske styrker, lige siden en offensiv blev sat ind mod Islamisk Stat i det nordlige Irak i efteråret.

Tyrkiets militære tilstedeværelse i Bashiqa og andre steder i det nordlige Irak fik det i oktober til at slå gnister mellem de to lande.