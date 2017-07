Irakisk stats-tv: Mosul er befriet i løbet af få timer

I løbet af de næste timer vil der bliver udråbt en "sejr" i den irakiske storby Mosul, hvor der kun mangler "nogle få meter", inden hele byen er befriet fra Islamisk Stat (IS).

Irakiske styrker har med international hjælp kæmpet for at fravriste kontrollen over byen fra Islamisk Stat siden oktober 2016.

Den ekstremistiske gruppe erobrede Mosul i 2014, og byen er gruppens sidste bastion i Irak.

Det var her, Islamisk Stat udråbte sit kalifat fra den ikoniske Nuri-moské, som for nylig blev ødelagt i et bombeangreb.

Kampene om byen har kostet mange civile livet og sendt flere hundredtusinder på flugt.

Civilforsvaret i Mosul anslog i begyndelsen af juli, at der ligger 4000 døde begravet i resterne af storbyen. Mange af dem vil formentligt aldrig blive fundet.