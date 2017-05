Irakere angrebet af selvmordsbomber på travl gade i Baquba

Ingen har taget skylden for angrebet indtil videre.

Men Diyala har på det seneste været ramt for en række angreb udført af Islamisk Stat, som det lykkedes irakiske styrker at fordrive for et års tid siden.

I sidste uge blev adskillige soldater dræbt i et angreb mod en militærbase i udkanten Baquba, som Islamisk Stat (IS) stod bag.

De seneste måneder har Islamisk Stat øget angrebene i flere dele af Irak.

Det sker, mens en koalition af styrker er ved at tvinge den sidste rest af IS-jihadister ud af storbyen Mosul, der har været besat siden 2014.

Det var i Mosul, at Islamisk Stat udråbte sit kalifat for tre år siden.

Kampen for at tilbageerobre byen har varet siden oktober sidste år. Og lørdag udtalte det irakiske militær, at det har indledt den sidste fase af tilbageerobringen af det vestlige Mosul.