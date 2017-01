Irak kan blive næste land til at gengælde Trumps visumstop

Den udenrigspolitiske komité i Iraks parlament opfordrer søndag efter et møde i hovedstaden Bagdad regeringen til at gengælde det amerikanske indrejseforbud.

Irak kan blive det næste land, der vil gengælde det indrejseforbud, som USA's præsident, Donald Trump, har gjort gældende for personer fra syv lande med et dekret fredag.

Det skriver Reuters.

- Vi beder den irakiske regering om at gengælde den amerikanske regerings beslutning, hedder det i en skriftlig udtalelse fra komiteen.

- Irak er frontlinjen i krigen mod terror, og det er uretfærdigt, at irakere bliver behandlet på denne måde, hedder det videre.

Lørdag blev en række irakere forhindret indrejse til USA, kort efter visumforbuddet var trådt i kraft.

Det fik blandt andet betydning for en iraker, som har arbejdet ti år for den amerikanske regering i Bagdad.

Anonyme medlemmer af det irakiske parlament oplyser søndag, at den irakiske regering vil arbejde sammen med den amerikanske regering for at afbøde virkningerne af de nye rejserestriktioner.

Det skal sikre et fortsat samarbejde om at bekæmpe den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat, som fortsat ikke er nedkæmpet i Irak.

Et andet land på Trumps liste er Iran. Her har regeringen allerede varslet et lignende indrejseforbud for amerikanere.

Søndag oplyser udenrigsminister Mohammad Javad Zarif dog på Twitter, at amerikanske statsborgere, der allerede har fået visum, fortsat kan rejse ind i landet.

De syv lande på USA's midlertidige liste er foruden Irak og Iran også Syrien, Sudan, Yemen, Somalia og Libyen.