Irak indleder nyt angreb mod IS vest for Mosul

Den irakiske hær har indledt et bombardement fra luften af Tal Afar vest for Mosul. Byen er under kontrol af Islamisk Stat (IS)

En offensiv langs jorden for at erobre byen tilbage vil starte, når luftangrebene stopper, siger talsmanden.

Iraks regering har bebudet, at Tal Afar med cirka 200.000 indbyggere vil være det næste mål for at fravriste IS de områder i Irak, som stadig er under jihadisternes kontrol. Byen ligger 80 kilometer fra Mosul.

IS erobrede store landområder i både Irak og Syrien under en lynoffensiv i 2014.

Men det selverklærede kalifat blev alvorligt ramt, da irakiske styrker støttet af USA og allierede i sommer trængte ind i storbyen Mosul og fordrev IS.