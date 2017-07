Interpol advarer politi i Europa mod 173 IS-selvmordskrigere

Interpol har delt en liste over 173 mistænkte krigere fra Islamisk Stat (IS), som organisationen for internationalt politisamarbejde mener kan være blevet trænet til at udføre selvmordsangreb i Europa som hævn for gruppens militære nederlag i Mellemøsten.

Det skriver den britiske avis The Guardian lørdag.

Listen er udarbejdet af det amerikanske efterretningsvæsen ud fra oplysninger, som er blevet indhentet "via betroede kanaler" under offensiven mod Islamisk Stats områder i Syrien og Irak.

Europæiske myndigheder er bekymrede for, at flere selvmordskrigere vil søge mod Europa på egen hånd, i takt med at IS' selvudråbte kalifat kollapser.

Ifølge The Guardian, som er i besiddelse af alle navnene, er der dog ingen beviser for, at nogen af de 173 personer endnu har krydset grænsen til Europa.

Listen er sendt til Interpols generalsekretariat 27. maj.

Den definerer gruppen af krigere som personer, der "kan være trænet til at bygge og placere improviserede eksplosive anordninger for at forårsage dødsfald og skader".