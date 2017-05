Intern manual afslører hvad der slettes fra Facebook

Avisen The Guardian er kommet i besiddelse af intern instruks fra Facebook med regler og guidelines for, hvad brugere må poste Facebook. Det skriver avisen.

I manualerne fremgår det eksempelvis, at en kommentar, hvor nogle skriver "Someone shoot Trump" om at skyde USA's præsident skal slettes. Omvendt er det i orden at skrive "kick a person with red hair" - altså spark en rødhåret.

Instrukserne viser også, at al håndlavet kunst, der viser nøgenhed og seksuel aktivitet er okay. Men digital kunst, der viser seksuel aktivitet ikke er.

Det var svært at opnå enighed om, hvad der skulle tillades på det sociale medie, der har næsten to milliarder brugere. Det fortæller Monika Bickert, der er chef for varetagelsen af Facebooks politik.

- Vi har et virkelig mangfoldigt globalt samfund, og folk har meget forskellige opfattelser af, hvad der er i orden at dele. Lige meget hvor du trækker stregen, vil der være nogle gråzoner.

- For eksempel er grænsen mellem satire, humor og upassende indhold nogle gange meget grå. Det er meget svært at afgøre om noget hører til på siden eller ej, siger Monika Bickert til The Guardian.