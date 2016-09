Indsatte stjæler nøgler og sætter ild til fransk fængsel

Adskillige indsatte i et fængsel i det centrale Frankrig gjorde mandag oprør. Det skete, efter at de havde stjålet et sæt nøgler fra en fængselsbetjent og sat ild til en af bygningerne.

- To fanger skubbede en vagt omkuld og stjal hans nøgler. Herefter var de i stand til at åbne alle cellerne, siger Emmanuel Giraud fra fagforeningen for fængselsansatte i Frankrig.

De indsatte i Vivonne-fængslet satte derefter ild til en af fængslets bygninger.

- De ødelagde alt, tilføjer Emmanuel Giraud.

Ilden, der hurtigt spredte sig via en af etagerne i den tre etager høje bygning, blev senere slukket af brandfolk.

Op mod 60 indsatte nægtede i timevis at vende tilbage til deres celler.

Uroen brød ud omkring klokken 17 lokal tid, og cirka fem timer senere var roen genoprettet. Det oplyser det franske justitsministerium.

Oprøret begyndte, efter at en indsat var blevet nægtet at blive prøveløsladt. Det fik ham til at opfordre andre indsatte til at gøre oprør sammen med ham.

Seks indsatte og fem vagter er indlagt på hospitalet med røgforgiftning, oplyser myndighederne.

Vivonne-fængslet er et topmoderne fængsel, der blev bygget i 2009 med plads til 578 indsatte.